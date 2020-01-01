منظمة الصحة العالمية تشيد بموقف كلوب تجاه فيروس كورونا

رئيس منظمة الصحة العالمية يشيد بتفضيل كلوب أرواح البشر عن الفوز بالبريميرليج وإنجازات كرة القدم غير المهمة

أشاد تيدروس جراناهوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية بالموقف الإيجابي ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول تجاه محاربة فيروس كورونا.

وكان يورجن كلوب قد وجه رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول بعد قرار إيقاف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

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وكان مفاد رسالة كلوب هو توضيح أن صحة البشر أغلى من أي شيء، وأن الجميع عليه التكاتف من أجل حماية بعضنا البعض، مؤكدًا على كون كرة القدم تبدو دائمًا أهم الأشياء غير المهمة في الحياة.

وحول ذلك، رد جيبريسوس على رسالة كلوب المؤثرة، والتي خرجت من رجل أثبتت المواقف أنه إنسان قبل أن يكون مدرب كرة قدم.

ووجه جيبريسوس شكره ليورجن كلوب على إعلاء مصلحة البشرية فوق مصلحته ومصلحة فريق، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن امتنانها للتضامن الذي أبداه.

وأعربت كذلك المنظمة عن الدور الإيجابي الذي اتخذه عدد من لاعبي كرة القدم ونجومها حول العالم من أجل الوقوف ومحاربة انتشار الفيروس.

ومن هؤلاء النجوم كان كريستيانو رونالدو وبول بوجبا وأليسون بيكر وبيتر شمايكل وليونيل ميسي، فضلًا عن المزيد من الرياضيين ونادي ليفربول والاتحاد الدولي لكرة القدم نفسه.

وأكدت المنظمة أن هذا الدور الإيجابي الذي اتخذه اللاعبين والمدربين ومشاهير كرة القدم يساعد بشكل كبير في حملات التوعية التي تقوم بها المنظمات الصحية لمواجهة الوباء الذي يهدد كوكب الأرض في الآونة الأخيرة.

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يذكر أن يورجن كلوب يعد المتضرر الأبرز من إيقاف النشاط الرياضي في إنجلترا وأوروبا، حيث سيحرم من مجد تاريخي بإعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ليفربول بعد 30 عامًا من الغياب.