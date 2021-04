منزل سمولينج يتعرض للسرقة بالإكراه.. ورد فعل غريب من اللاعب!

تعرض منزل كريس سمولينج، لاعب روما، إلى هجوم من قبل مجهولين من أجل سرقته تحت تهديد السلاح.

ونتج عن هذا الاقتحام سرقة بعض من ممتلكات الدولي الإنجليزي مثل المجوهرات والساعات، ولحسن الحظ فخرج اللاعب وأسرته بدون أي أضرار جسدية.

لاعب مانشستر يونايتد السابق غرّد على تويتر وطمأن الجماهير على حالته وأسرته، وأرسل رسالة غريبة بعض الشيء لمن هاجموا منزله.

سمولينج كتب "أتمنى أن يتمكن أولئك الناس من العثور على طريقة أكثر جدوى لعيشتهم من دون أن يتسببوا في ألم أو أذى للآخرين".

كما أضاف "أريد أن أشكر الجميع من أجل أمنياتهم ومن أجل الدعم، أسرتي ورغم صدمتها واهتزازها الشديد إلا أنها لم تضرر لحسن الحظ".

I’d like to thank everyone for your well wishes and support! My family although very shaken up are luckily unharmed! ❤️



Hoping these people can find a more meaningful way to live their lives without causing such harm and distress to others.