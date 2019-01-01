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الدوري المصري الممتاز

منزل المدير الفني لبيراميدز يتعرض إلى السرقة

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سرقة مجوهرات ومبلغ مالي من منزل المدير الفني الأرجنتيني
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

تعرض منزل الأرجنتيني، رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز، للسطو في منطقة تيجري الواقعة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وذكرت الشرطة المحلية، أن منزل المدير الفني السابق لنادي ريفر بليت الأرجنتيني، تعرض إلى سرقة مبلغ مالي وبعض المجوهرات.

وأشارت الصحافة الأرجنتينية، إلى أن منزل دياز لم يكن مأهولاً بالسكان وقت الحادث، إذ يعيش المدير الفني في القاهرة، لتدريبه فريق بيراميدز.

ووفقاً لصحيفة كلارين، فإن دياز لم يقم بزيارة منزله منذ يناير الماضي، كما أن اللصوص قاموا بترك بعض الأشياء الثمينة داخل المنزل ولن يقوموا بسرقتها.

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وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل المدير الفني إلى حالة سرقة، حيث كانت الأولى في ديسمبر 2016.

الجدير بالذكر أن دياز يستعد مع فريقه، لمواجهة وادي دجلة مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث من الدوري برصيد 65 نقطة بعد لعب 31 مباراة، وبفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما يتصدر الأهلي الدوري برصيد 70 نقطة بعد لعب 30 مباراة.

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