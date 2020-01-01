منزل العائلة يتسبب في موقف محرج لكلينسمان

المدرب الألماني وضح حقيقة غيابه عن مباراة بايرن ميونخ في الدوري

واجه يورجن كلينسمان مدرب هرتا برلين الألماني موقفاً محرجاً، بعد فشله في إثبات حمله لرخصة تدريب ساريه المفعول.

كلينسمان تولى تدريب فريق العاصمة الألمانية أخر نوفمبر الماضي، وسيكون على موعد يوم الأحد عندما يلاقي بايرن ميونخ في أول مباريات الدور الثاني.

وفشل المدرب في إثبات حمله لرخصة تدريبية سارية المفعول، وبرر ذلك بأنه نسى رخصته في منزل العائلة في مدينة كاليفورنيا الأمريكية.

وأكد كلينسمان في تصريحات صحفية، أن الأمر في غاية البساطة وأن وسائل الإعلام تحب أن تضخم الموضوع.

وشدد كلينسمان على أنه سيكون متواجد بكل تأكيد على مقاعد البدلاء في مباراة بايرن يوم الأحد، نافياً بذلك الشائعات التي أكدت أنه لن يحضر المباراة.

وأردف: "طوال فترة تدريبي للمنتخب وللأندية المختلفة لم يطلب مني أي شخص تقديم رخصة لإثبات أنني مدرب، هذا أمر سخيف".

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وعن تدريبه بايرن ميونخ في الفترة من 2008 إلى 2009 رد قائلاً: "كان تجربة تعلمت منها الكثير لم تكن الأفضل بكل تأكيد في مسيرتي المهنية لكنني أود أن أقول أنها أضافت لشخصيتي الكثير".

واختتم عن احتمالية تدريبه زعيم إقليم بافاريا مرة أخرى: "هذا أمر لا يمكن حدوثه لم نتفق أنا وهم سوياً في المرة الأولى ولا أظن أن هذا سيحدث في المستقبل".

يذكر أن هرتا تحت قيادة كلينسمان نجح في الحصول على 10 نقاط من 12 ممكنة في آخر 4 مباريات له في البوندسليجا في العام 2019، ليصعد إلى المركز الثاني عشر في جدول الدوري الترتيب برصيد 19 نقطة.