منذر الكبير: شرف لي تدريب المنتخب التونسي وحلم طال انتظاره

المنتخب التونسي يستعد بقيادة منذر الكبير لخوص تصفيات كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث منذر الكبير المدير الفني الجديد للمنتخب التونسي، عن توليه تدريب نسور قرطاج خلفًا للفرنسي آلان جيريس الذي فسخ عقده بالتراضي مؤخرًا.

وكان المنتخب التونسي قد ودع منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 من نصف نهائي أمام السنغال، وسط أداء هزيل بقيادة آلان جيريس المدير الفني السابق.

وقال منذر الكبير في تصريحاته الأولى عقب توليه المهمة بشكل رسمي، إنه شرف كبير بالنسبة له تدريب المنتخب التونسي في الفترة المقبلة.

وأضاف: "تدريب المنتخب التونسي كان حلمًا لي طال انتظاره طوال السنوات الماضية، وسأسعى لتحقيق نتائج إيجابية أثناء مهمتي".

وتابع الكبير: "أشكر وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم على اختياره لي، وعلى منح الثقة لي والفرصة الذهبية وسأسعى لتحقيق ما يرغبه".

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ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، وتصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.