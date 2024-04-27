"منح الهلال 50 مليون استرليني في كأس العالم؟".. مسؤول بـ"فيفا" يكشف الحقيقة

هل يحصل الهلال على 50 مليون جنيه استرليني؟

يستعد فريق الكرة بنادي الهلال، لتمثيل المملكة، في كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وأثارت صحيفة "ذا صن"، جدلًا كبيرًا بعد الكشف عن حصول كل فريق مشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، على مبالغ ضخمة تتراوح بين 40-50 مليون جنيه استرليني، في ظل اقتراب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على عرض ضخم مع شركة كبرى لبث مباريات البطولة العالمية.

وفي هذا السياق، كشف مدير العلاقات الإعلامية لدى اتحاد (فيفا)، بريان سوانسون، لـ"إرم نيوز"، عن حقيقة المبالغ المذكورة للأندية المشاركة في البطولة، قائلًا "لم يُصدر أي قرار رسمي حول قيمة المبالغ المقدمة للأندية، وسيتم الإعلان عن الجوائز المالية في الوقت المناسب، بعد الحصول على موافقة هيئات فيفا المسؤولة عن الأمر".

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وتابع "لا أعرف من أين جاءت هذه الأرقام، يتعين تأكيد القيمة المالية، لقد تم طرح العديد من القرارات حول هذا الأمر، ولا نزال في انتظار الجهات المعنية بالأمر لدى "فيفا".

وتأهل - حتى الآن - إلى كأس العالم للأندية، أندية "الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب)، صن داونز (جنوب إفريقيا)، الترجي (تونس)، الهلال (السعودية)، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، تشيلسي ومانشستر سيتي (إنجلترا)، يوفنتوس وإنتر (إيطاليا)، بورتو وبنفيكا (البرتغال)، بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند (ألمانيا)، سالزبورج (النمسا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي (البرازيل)، ليون ومونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (أمريكا)، أوراوا ريد دياموندز (اليابان)، أولسان (كوريا الجنوبية)".