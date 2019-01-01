مدرب البنزرتي: لم نستحق الفوز، بدايتنا كانت كارثية

المدرب يتحدث بعد الخسارة أمام الترجي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال منتصر الوحيشي المدير الفني للبنزرتي التونسي أن فريقه استحق الخسارة أمام الترجي في مباراة كأس السوبر التونسي مساء اليوم، والتي أقيمت خارج تونس لأول مرة في تاريخها، وتحديدًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح المدرب أن بداية فريقه الكارثية للمباراة كانت السبب المباشر في الخسارة، مضيفًا عبر كووورة "لم نستحق الانتصار اليوم، بدايتنا كانت سيئة، ووقعنا في أخطاء كثيرة بجانب خط الدفاع الذي ظهر بشكل سيء للغاية".

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أضاف "كان من غير المقبول أن نستقبل هدفين بتلك الصورة خلال أول 20 دقيقة تقريبًا. كنا نتوقع رد فعل كبير من الترجي بعد خسارته السوبر الأفريقي، ولكن للأسف استقبلنا هدفين وكان من الصعب العودة".

الوحيشي أتم قائلًا أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها وسام بوستيتة في بداية الشوط الثاني أحبطت آمال الفريق في تقديم أداء أفضل في الشوط الثاني.