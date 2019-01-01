معين الشعباني: رغم الصعوبات، الترجي توج بالسوبر عن جدارة واستحقاق

المدرب يراه الحافز الأفضل لدوري أبطال أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي سعادته البالغة بحصول فريقه على كأس السوبر التونسي بالانتصار على البنزرتي 2-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل مساء اليوم.

ونقل موقع كووورة عن الشعباني قوله عقب المباراة "حققنا فوزًا مستحقًا وحصدنا الكأس عن جدارة على الرغم من الصعوبات التي واجهها الترجي قبل المباراة، وأبرزها الجانب المعنوي بعد خسارة السوبر الأفريقي".

ظاهرة الصفقات المجانية .. الأسباب والتأثير

أضاف "دخلنا مباراة السوبر بهدف الفوز بالرغم من عدم التوفيق في السوبر الأفريقي، إلا أننا ركزنا على الجانب المعنوي ولعبنا بشكل طيب وسجلنا هدفين لكن استقبلنا هدفًا من ركلة جزاء".

"لاحت لنا العديد من الفرص لم نستفد منها، إلا أننا في النهاية نجحنا في تحقيق الفوز وأسعدنا جمهورنا الذي وقف إلى جانبنا".

وأتم المدرب المتوج مع الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2018 مؤكدًا أن هدف الفريق الدائم هو الفوز بالبطولات وهو ما يضعه تحت ضغط مستمر، وموضحًا أن الفوز باللقب اليوم يُعد حافزًا كبيرًا للفريق في بقية مباريات الموسم الجاري خاصة في البطولة القارية.