منتخب وليس نادٍ .. فريق "مفاجأة" يفاوض يورجن كلوب

المدرب الألماني رحل عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي

كشفت صحيفة "The Independent" الإنجليزية عن عرض مفاجئ تلقاه يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول.

كلوب كان قد أعلن رحيله عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم المنقضي حديثًا، ورغم ارتباطه بعدة أندية أعلن نيته الابتعاد عن العمل هذا الموسم للراحة واستعادة النشاط والرغبة.

الصحيفة أوضحت أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قدم عرضًا للمدرب الألماني لخلافة جريج برهالتر الذي أقيل من منصبه عقب الخروج المخيب للمنتخب من دور المجموعات في كوبا أمريكا المقامة حاليًا في أمريكا.

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وأوضحت أن الاتصال الأولي حدث بالفعل بين الطرفين لاستطلاع رأي المدرب، مشيرة إلى أن الاتحاد الأمريكي يود منه إعداد منتخب قادر على تقديم أداء ونتائج قوية خلال نهائيات كأس العالم 2026 التي ستنظم في البلاد بجانب كندا والمكسيك.

ويأمل المسؤولون الأمريكان أن يُوافق كلوب على العرض، حيث سيكون أسهل له العمل مع المنتخبات بدلًا من الأندية، إذ سيحصل على فترات من الراحة وسيكون غير مرتبط بالعمل اليومي.