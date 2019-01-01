منتخب مصر يختار ملعب التدريب الخاص به خلال كأس أفريقيا

وتم اختيار الفندق كذلك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار ملعب الكلية الحربية في القاهرة لاحتضان تدريبات المنتخب المصري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق خلال يونيو القادم.

وجاء عبر الحساب الرسمي للاتحاد على فيسبوك أن إيهاب لهيطة قام بمعاينة الملعب وقدم تقريرًا شاملًا عنه للجهاز الفني بقيادة خافير أجيري تم بعدها اختياره ملعبًا لتدريبات الفراعنة.

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وأوضح الاتحاد نقلًا عن لهيطة أن المنتخب اختار فندق الميرديان ليكون محل إقامته خلال البطولة، وقد أخطر الاتحاد المصري اللجنة المنظمة للبطولة بتلك الخيارات.

وتبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو القادم وتتواصل حتى 19 يوليو المقبل، ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب زيمبابوي والكونجو وأوغندا.