أبو تريكة: انتظر المصريين في مونديال 2022 وهذه فرصة رائعة لتصحيح المفاهيم

نجم المنتخب المصري يزور ملعب الريان المونديالي

قام محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الخميس، بزيارة ملعب "الريان"؛ أحد الملاعب التي ستستضيف كأس العالم قطر 2022، مؤكدًا خلال زيارته أن هذه الاستضافة فرصة للمنطقة العربية بأكملها.

وقال أبو تريكة: "أتوقع أن تنظم قطر بطولة رائعة، ستبهر العالم أجمع، وهذه الاستضافة هي فرصة رائعة لتصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة عن العرب والمسلمين وإبراز الوجه الحقيقي لشعوب المنطقة".

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وانتقل تريكة للحديث عن منتخب مصر: "من المهم للغاية للكرة المصرية أن يتأهل الفراعنة لمونديال 2022، فاستمرار المشاركة في كأس العالم أحد أهداف الكرة المصرية، أتمنى أن أراهم على هذا الملعب بعد عامين".

وأضاف: "الجيل الحالي لمنتخب مصر جيل مميز، ويقوده أيضًا جهاز فني مصري مميز بقيادة حسام البدري، وأقول لهم أنا في انتظاركم بالدوحة في 2022".

يذكر أن الفراعنة تأهلوا لكأس العالم روسيا 2018 لأول مرة في تاريخهم بعد 34 عامًا، لكنهم ودعوا من الدور الأول بثلاث هزائم أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، رفقة منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا.