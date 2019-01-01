بعثة منتخب مصر تصل جزر القمر ويتدرب السبت

الفراعنة يصلون إلى جزر القمر استعدادًا لمواجهة الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا

وصلت بعثة المنتخب المصري إلى جزر القمر، استعدادًا للمواجهة التي ستجمع بين المنتخبين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر يستعد لمواجهة جزر القمر، يوم الأثنين المقبل، بالجولة الثانية، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون عام 2021.

ويجري منتخب مصر تدريبه الأول غدٍ السبت، في تمام الرابعة بتوقيت جزر القمر، الثالثة بتوقيت مصر، في نفس موعد المباراة.

وسيشارك جميع اللاعبين في التدريبات، استعدادًا لمواجهة جزر القمر، وذلك بعد التعثر في المباراة الأولى أمام كينيا.

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وتعادل منتخب مصر مع ضيفه كينيا مساء الخميس بهدف لمثله، بالجولة الافتتاحية ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

جزر القمر كان حقق الفوز على منتخب توجو مساء أمس الخميس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في توجو.

ويسعى الفراعنة لتعويض التعثر أمام كينيا، خلال المواجهة التي ستجمع بينهما أمام منتخب جزر القمر الإثنين المقبل.