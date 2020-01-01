بالأرقام - ماذا قدم "حائط صد" الأهلي أمام صن داونز؟

الأهلي حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد

حقق الأهلي فوزًا هامًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقيا، بثنائية علي معلول الذي أنقذ فريقه بعد أداء ضعيف للغاية في الشوط الأول للمباراة ليأخذ الأسبقية قبل لقاء الإياب.

استاد القاهرة الدولي استضاف المباراة الهامة بين الأهلي وصن داونز، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

كان الشوط الأول خارج التوقعات بسبب أداء الأهلي المتراجع، وعدم الوصول إلى مرمى صن داونز بالشكل المرغوب من قبل الجماهير التي حضرت بعدد 30 ألف مشجع هناك.

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هفوات دفاعية في أول 10 دقائق لم تتكرر طوال المباراة، ولكن ثنائي دفاع الأهلي تمكنوا من التصدي لمحاولات صن داونز الجنوب إفريقي.

ياسر إبراهيم ومحمود متولي، حائط صد جديد في دفاعات الأهلي بعد معاناة كبيرة خلال المواسم الماضية في إيجاد ثنائي دفاعي يكون له قوة داخل الملعب ويتصدى للمحاولات التي تأتي على مرمى الفريق.

أرقام مميزة للثنائي في لقاء السبت ساهم في خروج الأهلي، مرماه نظيفًا بدون أهداف، حيث التحم محمود متولي 10 التحامات ناجحة وياسر إبراهيم 2، والالتحامات الهوائية متولي حقق 5 ناجحين وإبراهيم التحامين فقط.

رينيه فايلر:



🗣️ "استبعاد كهربا قرار فني ولا أحد يتدخل في عملي.



"أتمنى ألا تسألوني عن اللاعبين المستبعدين مرة أخرى، اسألوني فقط عمن لعبوا في اللقاء". pic.twitter.com/lOGuxtdfEa — جول مصر (@goaleg) February 29, 2020

وجاءت نسبة التمرير للثنائي بشكل عام في المباراة، جيدة متخطية نسبة الـ80 % خلال اللقاء.