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كأس آسيا

منتخب لبنان يصل الإمارات من أجل كأس آسيا ووداع مفاجئ

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وصل منذ قليل المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم إلى الإمارات من أجل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وصل منذ قليل المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم إلى الإمارات من أجل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 التي تنطلق اليوم.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره البحريني في مباراة افتتاح البطولة مساء اليوم، وتستمر البطولة حتى الاول من فبراير المقبل.

وشهد لاعبو المنتخب اللبناني مفاجأة كبيرة، حينما حضّر الرئيس سعد الحريري بشكلٍ غير متوقّعٍ إلى تمرينات المنتخب اللبناني الأخيرة قبل طيرانه إلى الإمارات لخوض منافسات كأس آسيا 2018.

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وقام الرئيس بتفقد الاستعدادات على "ملعب الشهيد رفيق الحريري"، وواكب المران، كما حرص على التقاط صورةً ذاتيةً "سيلفي" مع نجوم المنتخب.

ويقع المنتخب اللبناني في المجموعة الخامسة رفقة كل من منتخبات السعودية وكوريا الشمالية وقطر.

وسيخوض المنتخب اللبناني أولى مبارياتهم في دور المجموعات لكأس آسيا في الـ9 من يناير الجاري أمام منتخب قطر.

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