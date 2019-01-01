فيديو - تصفيات آسيا | قطر تعزز انفرادها بالصدارة بفوز صعب أمام أفغانستان

الأدعم جاء هدفه الوحيد من ضربة جزاء

واصل المنتخب القطري انتصاراته وفاز أمام أفغانستان بهدف وحيد، على ملعب بامير معقل الأخير، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، شهدت تألق سعد الشيب؛ حارس مرمى العنابي، وتصدى لضربة جزاء، سددها أحمد عمران في اتجاه سقوط الحارس.

المنتخب القطري ظهر في اللقاء بأداء متراجع، سيطرت عليه التمريرات الخاطئة، حتى لم ينجحوا في فك شفرة المباراة سوى من ضربة جزاء.

احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح قطر في الدقيقة 76، نجح منها أكرم عفيف في إحراز هدف اللقاء الوحيد، حيث سدد الكرة عكس اتجاه سقوط الحارس بنجاح.

الفوز رفع رصيد الأدعم إلى النقطة 13 منفردًا بصدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد أفغانستان عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.

يذكر أن المنتخب القطري كان قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز أمام أفغانستان بنتيجة 6-0، ثم تعادل سلبيًا أمام الهند دون أهداف، وفي الجولة الثالثة عاد للانتصارات أمام بنجلاديش بالفوز بنتيجة 2-1، وفي الجولة الماضية فاز أمام عمان 2-1.