تصفيات المونديال | فيديو - هاتريك السومة يمنح سوريا الصدارة وفوز لبنان
خطف المنتخب السوري صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بعدما حقق الفوز أمام غوام برباعية نظيفة، على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم بمدينة دبي الإماراتية، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
التهديف افتتحه عمر السومة في الدقيقة الثالثة من رأسية قوية بعدما استقبل عرضية متقنة من الجهة اليمنى.
وقبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة، أضاف السومة الهدف الثاني من تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، فاجأت الحارس وسكنت الزاوية الضيقة على يمينه.
السومة أحرز الهدف الثالث له ولنسور قاسيون في الدقيقة 83 بعدما استلم كرة على حدود منطقة الجزاء ثم توغل وسددها مرة أخرى في الزاوية الضيقة للحارس.
فيديو : هدف #سوريا 3 - 0 #غوام .. تصفيات مونديال #قطر2022 و #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/yuImlv2XhK— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 15, 2019
وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل محمود المواس الهدف الرابع من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
فيديو : هدف #سوريا 4 - 0 #غوام .. تصفيات مونديال #قطر2022 و #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/q7Ey9N2n9f— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 15, 2019
الفوز رفع رصيد نسور قاسيون إلى النقطة التاسعة ليتصدر المجموعة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، مستغلًا تعادل الصين (7 نقاط) أمام الفلبين (4 نقاط).
أما غوام فيتذيل جدول الترتيب دون أي رصيد من النقاط بعدما تلقى أربع هزائم.
وفي إطار مباريات الجولة نفسها، فاز المنتخب اللبناني أمام نظيره السريلانكي بثلاثية نظيفة، على ملعب مجمع الكلية الملكية الرياضي.
حسن معتوق تقدم لمنتخب شجرة الأرز في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، ومن جزائية أخرى، أضاف هلال الحلوة الهدف الثاني.
وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق، أحرز الحلوة الهدف الثالث بعدما توغل إلى داخل منطقة الجزاء بمهارة فردية ثم سدد الكرة قوية على يمين الحارس.
فيديو: هدف منتخب #لبنان يتقدم 3 - 0 على #سريلانكا.. تصفيات مونديال #قطر2022 و #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/ousZq0YFB4— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 15, 2019
الفوز رفع رصيد لبنان إلى النقطة السادسة في المركز الثالث بالمجموعة الأخيرة، بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، فيما تأتي سريلانكا في المركز الأخير دون أي نقاط.