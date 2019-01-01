عقد رعاية جديد لدوري المحترفين السعودي

خطوة جديدة نحو المزيد من التطور في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وقعت رابطة دوري المحترفين السعودي صباح اليوم الأربعاء عقد رعاية جديد مع شركة شنايدر إلكتريك العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة.

وتم توقيع عقد الرعاية الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بحضور الأميرعبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والسيد لوران جيلارد ممثل السفير الفرنسي لدى المملكة ومستشار التعاون في السفارة الفرنسية.

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ووقع مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اتفاقية شراكة حول حلول الطاقة الذكية المبتكرة مع المهندس نجيب النعيم الرئيس التنفيذي للشركة العالمية، وقد أكد آل معمر بأن دخول قطاع جديد إلى الاستثمار الرياضي كقطاع التحول الرقمي والحلول الذكية يعتبر خطوة متقدمة.

مضيفًا "نسعى في الرابطة إلى إشراك قطاعات جديدة في السوق الرياضي وشنايدر إلكتريك تعتبر شركة رائدة في هذا المجال على مستوى العالم".