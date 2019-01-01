دي بروينه: فوز مانشستر سيتي بالرباعية "مستحيل تقريبًا"

الفريق مازال موجودًا في البطولات الأربعة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي أن فوز الفريق بالبطولات الأربعة التي مازال يُنافس عليها مستحيل تقريبًا، ذلك خلال تصريحاته قبل مواجهة شالكه في دوري الأبطال.

ويستعد السيتي لمواجهة الفريق الألماني في ثمن نهائي دوري الأبطال ويبدو تأهله لدور الـ8 في المتناول، فيما سيلعب الأحد القادم ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ومازال يُنافس ليفربول على البريميرليج وتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيلعب ضد سوانسي سيتي.

أزبيلكويتا: نعد ببذل قصارى جهدنا للعودة لطريق الانتصارات

النجم البلجيكي سُئل عن الفوز بالرباعية، فأجاب "الهدف ليس الفوز بالبطولات الأربعة، بل الفوز بكل مباراة. لا نستطيع أن نحدد المعايير للفوز بالألقاب الأربعة. نحن سعداء بوضعنا ونريد أن نتقدم في كل بطولة نخوضها. الفوز بالرباعية مستحيل تقريبًا".

وعن الفارق بين الموسم الحالي والماضي، قال دي بروينه "أعتقد أنهما متشابهان، نحن نقاتل على كل الجبهات. الفرق الأخرى تُدرك ما نفعله وتمتلك فرقًا أفضل. نحن نلعب بنفس الطريقة تحت قيادة جوارديولا، ليس هناك الكثير من الفوارق مع الموسم الماضي. المعايير عالية جدًا، لكن ربما نفوز أكثر هذا العام".