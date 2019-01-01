الترجي يخوض لقاء ثمن نهائي كأس تونس بالفريق الثاني

النادي يُعاني غياب 11 لاعبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح في حُكم المؤكد أن يخوض الترجي مباراته ضد جمعية جربة في ثمن نهائي كأس تونس بالفريق الثاني، نظرًا لغياب العديد من عناصره الأساسية.

ويستعد الترجي لمباراة الجمعة القادم في دور الـ16 من كأس تونس دون 6 من عناصره التوانسة لاستدعائهم لتثميل المنتخبين الأول والأولمبي، بجانب غياب يوسف البلايلي وسليم الهوني لتواجدهما مع منتخبي الجزائر وليبيا.

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ولا تسمح قوانين كأس تونس بإشراك اللاعبين الأجانب في المباريات ضد الفرق من الدرجات الدنيا، ولذا لن يستطيع الترجي إشراك الثلاثي فرانك كوم وفوسيني كوليبالي، وجونيور لوكوزا أمام جميعية جربة الناشط في دوري الدرجة الثانية.

وقد أشارت صحيفة الصباح التونسية أن الفريق لن يُغامر بالدفع بالثلاثي شمس الدين الذوادي ومحمد علي اليعقوبي وخليل شمام خوفًا من مضاعفات سلبية، ولذا اتخذ قرارًا بخوض اللقاء بفريقه الثاني.