خطأ ساذج خلال الإعلان عن نجم منتخب إسبانيا ضمن المرشحين للكرة الذهبية!

إعلان أسماء 30 لاعبًا للفوز بالبالون دور

شهدت مراسم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، سقطة من المسؤولين عن الحساب الرسمي لجائزة "البالون دور"

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024.

المرشحون لجوائز الكرة الذهبية 2024

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وخلال الإعلان عن كل لاعب من المرشحين، أخطأ الحساب الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، في الإشارة إلى النادي الذي يلعب له النجم الإسباني أليخاندرو جريمالدو، حيث ذكر أنه يلعب في نادي فالنسيا الإسباني، بينما هو في الأصل لاعبًا بفريق باير ليفركوزن الألماني.

الغريب أن حساب "بالون دور" لم يخطئ في النادي الذي يلعب له جريمالدو، سواء في الفيديو المنشور عن إسهاماته هذا الموسم أو في التصميم الرئيسي للاعب، لكن السقطة حدثت في الإشارة إلى نادي فالنسيا بدلًا من باير ليفركوزن.

وكانت "فرانس فوتبول"، قد أعلنت في وقت سابق، أن حفل توزيع جوائز البالون دور 2024، سيقام يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، على مسرح دو شاتليه في باريس.

وتشهد الجائزة هذا العام استثناء ملفت، بعد التعاون بين مجلة فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تم الاتفاق على دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية بداية من عام 2024.