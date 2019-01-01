مكافآت وتسيير طائرات لدعم الكويت للوصول لنصف نهائي خليجي 24

الأزرق يخوض مباراة مصيرية غدًا أمام البحرين

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، صرف مكافأة إجادة للاعبي المنتخب الوطني، رغم الهزيمة التي تلقوها أمام عمان.

الكويت تلقت الهزيمة أمام عمان أمس السبت، بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج "خليجي قطر 24".

وقرر اليوسف مكافأة اللاعبين على المستوى الذي ظهروا به في المباراة رغم الهزيمة، راغبًا في تحفيزهم للتأهل للدور المقبل.

خليجي 24 - المسابقات تحظر رفع الشعارات واللوحات

وفي الإطار نفسه، أعلن الاتحاد الكويتي غلق باب التسجيل للجماهير الراغبة في التوجه لقطر لدعم المنتخب قبل مباراة الجولة الأخيرة أمام البحرين، بعد الوصول للعدد المطلوب.

الاتحاد يسير ثلاث طائرات من الكويت إلى قطر، في محاولة لتشجيع اللاعبين على التأهل في المباراة الحاسمة.

الأزرق يلاقي البحرين غدًا الإثنين، على ملعب خليفة الدولي، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وكان المنتخب الكويتي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز أمام السعودية بثلاثية مقابل هدف وحيد قبل هزيمة عمان.

ويحتل الأزرق حاليًُا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بثلاث نقاط بفارق نقطة وحيدة عن عمان صاحبة الصدارة، فيما تأتي السعودية في المركز الثالث بثلاث نقاط أيضًا، لكن متأخرة عن الكويت بفارق الأهداف، وتحل البحرين أخيرة بنقطة وحيدة.