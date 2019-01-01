خليجي 24 - المسابقات تحظر رفع الشعارات واللوحات

قرار حاسم من لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي.

أعلنت لجنة المسابقات بكأس الخليج العربي "خليجي 24"، عن قرارها بحظر رفع أي لافتة أو لوحة عليها أي شعارات، في مدرجات الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة.

قرار المسابقات جاء بهدف منع رفع أي شعارات سياسية أو خارج السياق الرياضي، وذلك خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي، المقامة حاليًا في قطر.

المسابقات أكدت على أن رفع أي لافتة أو لوحة عليها أي شعارات بالملعب، يكون بعد الحصول على موافقة من الأمانة العامة لاتحاد كأس الخليج العربي، ولجنة المسابقات.

رينارد: أحب الهجوم، التأهل هدف السعودية لكنه لن يكون سهلًا أمام عمان

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات غدٍ الإثنين، حيث يواجه قطر نظيره الإماراتي، وأيضًا العراق أمام اليمن، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

أما عن المجموعة الثانية، ستشهد مواجهة بين الكويت أمام البحرين، والسعودية أمام عمان، في مواجهات ستحسم المتأهلين إلى دور نصف النهائي.

المنتخب العراقي هو الوحيد الذي ضمن تواجده في نصف نهائي خليجي 24، بعد الفوز على قطر ثم على الإمارات، بالجولتين الأولى والثانية، ضمن منافسات دور المجموعات.