أستراليا تتسبب في التوصية بالإطاحة بجوزاك من الكويت

المدرب الكرواتي يقود الكويت منذ يوليو 2018

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقدت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة أسباب هزيمة المنتخب الوطني أمام نظيره الأسترالي.

المنتخب الكويتي تلقى الهزيمة، أمس الثلاثاء، أمام أستراليا بثلاثية نظيفة، على استاد الكويت، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

اجتماع اللجنة حضره رئيسها خالد الشمري، ونائبه أحمد عجب، والأعضاء صالح العصفور، عبد المجيد البناني، عبد العزيز حمادة، أحمد عبد الحميد وحامد الشيباني.

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وعقب الاجتماع، رفعت اللجنة توصية إلى اتحاد الكرة بإقالة الكرواتي روميو جوزاك؛ المدير الفني للمنتخب، وكذلك جهازه المعاون.

الكرواتي كان قد تولى المسؤولية الفنية للكويت في يوليو عام 2018، وبدأ معه مشوار التصفيات بالفوز أمام منتخب النيبال بسباعية نظيفة.

وتحتل كتيبة جوزاك صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد ثلاث نقاط، متساوية مع أستراليا والأردن والنيبال، بينما تتذيل تايوان المجموعة دون أي رصيد من النقاط.