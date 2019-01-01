منتخب العراق - ثلاثة ألقاب في خليجي وهدافوه يفرضون أنفسهم

أسود الرافدين مهمتهم صعبة في خليجي 24

يشارك المنتخب العراقي للمرة الـ13 في تاريخه ببطولة كأس الخليج العربي، في نسختها الـ24، التي تستضيفها قطر في 26 من الشهر الجاري.

أسود الرافدين أوقعتهم القرعة ضمن المجموعة الأولى، ليستهلوا مشوارهم بمواجهة قطر في 26 من الشهر الجاري، ثم الإمارات يوم 29، ثم اليمن في الثاني من ديسمبر المقبل.

مهمة المنتخب العراقي بقيادة مدربه كاتانيتش، في خليجي 24 ليست سهلة على الإطلاق، إثر عديد الغيابات التي يعاني منها الفريق، على رأسها بشار رسن، ريبين سولاقا، همام طارق، علي حصني، حسين علي وغيرهم.

حققت العراق من قبل لقب البطولة الخليجية ثلاث مرات من أصل خمس مرات وصلت بها إلى النهائي.

في عام 1976 في خليجي قطر 4، واجهت العراق منتخب الكويت في النهائي، وفاز الأخير برباعية مقابل هدفين.

في عام 1979 في خليجي العراق 5، خطف أسود الرافدين اللقب من المنتخب الكويتي.

في عام 1984 بخليجي عمان 7، التقى أسود الرافدين بقطر في النهائي، وهذه المرة حققت العراق اللقب بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 5-5 في مجموع كلا مباراتي النهائي.

في عام 1988 بخليجي السعودية 9، حصد المنتخب العراقي اللقب بالفوز أمام الإمارات في النهائي.

في عام 2013 بخليجي البحرين 21، تجدد اللقاء في النهائي، بمواجهة الإمارات، لكن الأبيض فاز بثنائية مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية.

أما في عام 2010 و2017، فوصل المنتخب العراقي إلى نصف النهائي، خسر في العام الأول أمام الكويت بركلات الترجيح 5-4 بعدما انتهى الوقت الأصلي 2-2، وفي العام الثاني أطاح به الإمارات في الركلات الترجيحية كذلك بنتيجة 4-2، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي وجداول المجموعات

ما ميّز المنتخب العراقي خلال مشاركاته الـ13 في البطولة أن هدافيه فرضوا أنفسهم بشكل قوي، حتى في النسخة التي لم يصل بها الفريق إلى النهائي..

في النسخة الأخيرة من كأس الخليج "خليجي 23"، حصل علي حصني على لقب الهداف برصيد هدفين مناصفة مع ثلاثة لاعبين آخرين.

وفي خليجي 4، نجم العراق حسين سعيد حصل على لقب الهداف برصيد 10 أهداف، وهو صاحب المركز الثاني في تاريخ الهدافين على مستوى جميع نسخ البطولة برصيد 17 هدفًا.

وفي خليجي 9، حضر العراقيون من جديد عن طريق هدافهم أحمد راضي، الذي حصل على الجائزة مناصفة مع الإماراتي زهير بخيت بأربعة أهداف.

وفي خليجي 21، كان اللقب من نصيب العراقي السفاح يونس محمود برصيد أربعة أهداف.