توقف شهر كامل للدوري .. منتخب السعودية يشارك بالقوام الأساسي في كأس الخليج العربي

الأخضر يطمح لاستعادة اللقب

كشفت تقارير صحفية، أن المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، يستعد للمشاركة في كأس الخليج العربي "خليجي 26"، بقوامه الأساسي الكامل، وذلك خلال الفترة من 22 ديسمبر حتى 3 يناير المقبلين.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن دوري روشن السعودي للمحترفين سيتوقف لفترة طويلة من أجل دخول المنتخب في معسكر إعداد قبل انطلاق البطولة، ويستمر التوقف خلال البطولة الخليجية.

وأشارت إلى أن الدوري السعودي سيدخل فترة توقف تبدأ مع نهاية الجولة الـ13 التي تقام في الفترة من 5 حتى 7 ديسمبر المقبل، على أن يتوقف الدوري حتى التاسع من يناير 2025، وقبله بأيام قليلة تُستأنف المسابقات بإقامة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك التي ستقام يومي 6 و7 يناير.

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ويعود "الأخضر" للمشاركة في كأس الخليج العربي بالتشكيلة الأساسية، بعدما شارك في النسخة الماضية التي أقيمت بالعراق في يناير 2023، بالفريق الرديف ليودعها من الباب الصغير، حيث لم يتجاوز دور المجموعات.

ويرفع الأخضر شعار مصالحة الجماهير الغاضبة من مستواه المتراجع في تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس آسيا الأخيرة، من خلال تحقيق لقب كأس الخليج العربي، التي سبق وفاز بها 3 مرات سابقة أعوام 1994 و2002 و2003، أي أنه لم يتوج باللقب منذ 21 عامًا.

يذكر أن منتخب السعودية يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم إلى جواره منتخبات العراق والبحرين واليمن، في حين يحضر بالمجموعة الأولى كل من الكويت وقطر وعمان والإمارات.