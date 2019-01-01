الرائد ينتظر تقرير هاسي لوضع خطة سوق الانتقالات الشتوي

التقرير سيتضمن احتياجات الفريق وتقييم الأجانب

تنتظر إدارة الرائد السعودي تقرير المدير الفني للفريق بيسنيك هاسي لوضع خطة عملها في سوق الانتقالات الشتوي القادم، والذي من المفترض أن يُقدمه بعد العودة من دبي.

وأقام الرائد معسكرًا تدريبيًا في دبي خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يعود الفريق للسعودية يوم غدٍ الإثنين ليستأنف استعداداته للمرحلة القادمة من الموسم في المملكة.

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واستقبل الفريق يوم أمس في دبي لاعبه السابق ولاعب حتا الإماراتي حاليًا "دانييل أمورا" الذي حرص على زيارة الفريق وتبادل أطراف الحديث مع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

وأوضحت المصادر المتابعة أن تقرير هاسي سيتضمن تقييمًا للاعبين الأجانب في الفريق بجانب توصياته للصفقات الجديدة ودعم الفريق.

وأضافت تلك المصادر أن هاسي سيطلب خلال تقريره دعم الدفاع والهجوم بعدد من اللاعبين خلال ميركاتو يناير.

ويستعد الرائد حاليًا لمواجهة المجزل يوم الجمعة القادم ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم مباراة الجولة الـ11 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد يوم الخميس 12 ديسمبر الجاري.