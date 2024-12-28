"مهمة سهلة للسعودية" .. خالد العطوي يثير الجدل بحديثه عن مواجهة العراق الحاسمة

"يجب أن نتفوق على أنفسنا أولًا"

أكد خالد العطوي، مدرب منتخب السعودي للشباب السابق، أن مواجهة الأخضر مع العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26"، لن تكن صعبة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن طريق منتخب بلاده ممهد إلى الدور نصف النهائي.

المنتخب السعودي يحتل وصافة المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد على اليمن (3-2) وخسارة من البحرين بنفس النتيجة، ويلتقي اليوم نظيره العراقي بطموح الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة إلى نصف النهائي.

وقال العطوي خلال برنامج "دورينا غير" على الفضائية السعودية: "مباراة سهلة لأنها لم تعد ذات حسابات فنية، أصبحت معركة يجب من خلالها أن نبرهن أننا منتخب قوي ويملك لاعبين مميزين ومهما كانت الظروف يجب أن نفوز".

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وأضاف: "مهما كانت الأهداف يجب أن نتفوق على أنفسنا أولًا قبل المنافس العراقي ونحن قادرين على هذا الشيء".

وتقام المباراة على صفيح ساخن بين المنتخبين، حيث يطمح الأخضر لمصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة وخصوصًا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بينما يريد العراق الاستمرار في البطولة التي يحمل لقبها وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام البحرين.

يذكر أن المتأهل من بين السعودية أو العراق سيصعد لمواجهة عمان (متصدر المجموعة الأول) في الدور نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد جابر المبارك بالكويت.