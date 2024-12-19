رسميًا | الضحية الثانية .. هيرفي رينارد يستبعد نجم النصر من منتخب السعودية في كأس الخليج

الإصابات تواصل ضرب المنتخب السعودي..

أعلن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، "استبعاد" اسم جديد عن القائمة، التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون".

الكويت تستضيف "خليجي 26"، في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوع الأخضر السعودي في "المجموعة الثانية"، إلى جانب كل من العراق والبحرين واليمن.

الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، كشف مساء اليوم الخميس، عن أن المدير الفني هيرفي رينارد قرر "استبعاد" عبدالله الخيبري، متوسط ميدان نادي النصر، عن قائمة "خليجي 26" رسميًا.

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وأوضح المنتخب السعودي أن قرار رينارد، جاء بناءً على "التقرير" المقدم له من الجهاز الطبي؛ والذي يُفيد بحاجة الخيبري إلى برنامج علاجي تأهيلي؛ بعد تعرضه للإصابة.

الخيبري هو "الاسم الثاني" الذي يتم استبعاده رسميًا، من قائمة منتخب السعودية في بطولة كأس الخليج، بسبب الإصابة؛ بعد عبدالإله العمري، مدافع نادي الاتحاد "المعار" من النصر.

جدير بالذكر أن سالم الدوسري، جناح نادي الهلال، يُعاني هو الآخر من إصابة على مستوى الرأس؛ لكن رينارد قرر اصطحابه مع الأخضر السعودي إلى الكويت، وسط تأكيدات - حتى الآن - على صعوبة مشاركته في مباريات البطولة.