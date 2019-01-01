خالد السميري: سعيد بالانضمام لمنتخب السعودية، وأتمنى الاستمرار معه

مهاجم النصر غاب عن تدريب الأمس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى خالد السميري لاعب وسط الاتحاد سعادته الكبيرة بالانضمام لمنتخب السعودية لأول مرة في مسيرته الكروية، مؤكدًا أنه حقق بهذا جزء من أهدافه وطموحاته.

وقاد المستوى الممتاز للاعب وسط العميد في مباريات دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للتواجد في قائمة المدرب هيرفي رينار للأخضر استعدادًا لمواجهة اليمن في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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وتحدث اللاعب للحساب الرسمي لمنتخب السعودية على تويتر مؤكدًا أن هدفه الاستمرار مع الأخضر طوال مشوار التصفيات، ومشيدًا بالأجواء الإيجابية الممتازة داخل المعسكر ومساعدة اللاعبين أصحاب الخبرة للجدد في التأقلم.

وأضاف حول التصفيات "نحترم بالتأكيد كل المنتخبات المتواجدة معنا في المجموعة، لدينا طموح للتأهل لكن هذا الطموح تمتلكه أيضًا كل منتخبات المجموعة. كامل تركيزنا حاليًا على مباراة اليمن، ونتمنى أن نخرج منها بالنقاط الثلاثة ومن ثم نركز مع المباراة التالية".

وأتم السميري حديثه موجهًا رسالة لجماهير السعودية حثهم خلالها على مساندة المنتخب والحضور للملاعب لتشجيعه.

اجتماع جديد قبل بدء التدريب 👨‍🏫 #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/AFXngFyOGw

— المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 3, 2019