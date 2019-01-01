بلماضي ردًا على طلب بنزيما: سعيد بما لدي من لاعبين

المهاجم الفرنسي لديه مشكلة مع منتخب بلاده وطلب السماح له بتمثيل منتخب آخر، ولكن..

أغلق جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، الباب في وجه كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، ردًا على طلبه تمثيل محاربي الصحراء بدلًا من الديوك.

المنتخب الفرنسي يرفض استدعاء لاعب ريال مدريد منذ عام 2016، إثر واقعة استفزازه لمواطنه ماتيو فالبوينا بفيديو خارج، للحصول على بعض الأموال.

وخرج نويل لو جريت؛ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مؤخرًا ليؤكد أن مسيرة بنزيما مع منتخب بلاده انتهت، لأسباب غير فنية، معترفًا بأنه أحد أفضل المهاجمين خلال الفترة الحالية. (طالع تصريحاته)

وعقب تصريحات لو جريت، كتب المهاجم الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة يطلب بها السماح له بتمثيل أي منتخب آخر بخلاف فرنسا، رافضًا فرض رئيس الاتحاد الفرنسي الاعتزال عليه. (طالع التفاصيل)

من جانبه، أوضح بلماضي رأيه، في تصريحاته لقناة "النهار" الجزائرية، حيث قال: "شاهدت تغريدة بنزيما، لكن ليس لدي ما أقوله بخصوص هذا الموضوع".

وأضاف: "لدينا في الجزائر بغداد بونجاح، إسلام سليماني، أندي دولور وهلال العربي سوداني، وأنا سعيد باللاعبين الذين أملكهم".

يذكر أن كريم بنزيما منحدر من أصول جزائرية، ورغم محاولات الجزائر من قبل استقطابه ليمثل منتخبها إلا أنه فضل تمثيل فرنسا، حيث كانت نشأته.

وتمنع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أي لاعب من تمثيل أي منتخب حال تمثيله لمنتخب آخر في مباراة رسمية.