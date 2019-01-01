حليش: هذا أفضل ختام لمسيرتي مع الجزائر

المدافع وضع حدًا لمسيرته مع الخضر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن رفيق حليش اعتزاله اللعب مع منتخب الجزائر، مؤكدًا سعادته بمشواره مع الفريق.

المزيد من الفرق

وأعلن جمال بلماضي المدير الفني لأبطال أفريقيا أن المباراة الودية القادمة أمام بنين ستكون الأخيرة لصاحب الـ33 عامًا مع المنتخب الوطني.

طلب "خاص" لفايلر من مساعديه بشأن جيرالدو

حليش تحدث مؤكدًا رضاه عن مشواره مع محاربي الصحراء والذي بدأ منذ عام 2009 بمباراة التعادل السلبي مع روندا في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2010 وكأس أفريقيا لنفس العام، مشددًا على أن الاعتزال بعد الفوز بلقب الكان 2019 هو أفضل ختام لمسيرته الدولية.

وتمنى لاعب النصرية السابق حضور الجماهير للمباراة الودية أمام بنين الإثنين القادم حتى تكون بمثابة سند لهم، وإن شدد في نفس الوقت أن اللقاء سيكون دون ضغوطات كونه خارج الإطار الرسمي وفي طور استعدادات الفريق لتصفيات كأس أفريقيا 2021.

وأتم حليش تصريحاته مشيرًا لأن تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس أفريقيا 2019 سيمثل حملًا ثقيلًا عليهم، خاصة في المباريات الرسمية.