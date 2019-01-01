النصر يؤازر المنتخب الإماراتي بألف تذكرة وحافلات من الوحدة

الأبيض يواصل مشواره تصفيات المونديال أملًا في تحقيق الحلم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص مجلس إدارة نادي النصر الإماراتي على دعم المنتخب الأبيض خلال مواجهة إندونيسيا المرتقبة، غدًا الخميس.

ويلاقي المنتخب الإماراتي خصمه الإندونيسي، في الغد على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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مجلس العميد قرر دعم الأبيض بألف تذكرة مجانية للجماهير، حيث جاء في بيانه: "إنطلاقًا من إيمان نادي النصر بأن دعم منتخبنا الإماراتي يعد عملًا وطنيًا، وحرصًا على مساندة منتخبنا الوطني وتشجيعًا له، فقد قررت إدارة نادي النصر شراء 1000 تذكرة لمباراة الأبيض مع نظيره منتخب إندونيسيا".

وأضاف: "ويدعو النصر الجماهير الإماراتية بصفة عامة وجماهير العميد بصفة خاصة، إلى الحضور وملء مدرجات استاد آل مكتوم، لشحذ همم لاعبي الأبيض الإماراتي الذين يحملون لواء الوطن في التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل، مؤكدًا أن النادي سيعمل على توفير كل سبل الراحة لجميع الجماهير للاستمتاع باللقاء".

وفي الإطار نفسه، أعلن نادي الوحدة عن توفير حافلات، لنقل الجماهير لاستاد آل مكتوم، حيث تنتظر الحافلات عند البوابة الرئيسية لاستاد آل نهيان في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر غدٍ الخميس.

وكان منتخب الإمارات قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز أمام ماليزيا بثنائية مقابل هدف وحيد، في العاشر من الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يخوض الأبيض لقاء الجولة الرابعة عقب ستة أيام، عندما يحل ضيفًا على منتخب تايلاند.