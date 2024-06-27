"منتخبه في حالة قلق" .. تطورات جديدة عن إصابة نجم ريال مدريد قبل ثمن نهائي اليورو

آخر تطورات إصابة نجم ريال مدريد في اليورو...

شارك أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد، ومنتخب ألمانيا، في مران منتخب بلاده صباح اليوم الخميس، استعدادًا لانطلاق مباريات دور الـ 16 من بطولة يورو 2024.

وتعرض روديجر، إلى إصابة قوية في الدقائق الأخيرة من مباراة ألمانيا، وسويسرا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق؛ ليعيش المانشافت في حالة قلق كبيرة منذ ذلك الوقت.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الألماني، أمام الدنمارك مساء يوم السبت، ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

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وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المدافع الألماني صاحب الـ 31 عامًا، تزداد فرصة لحاقة بالمباراة المرتقبة، ويواصل الطاقم الطبي لمنتخب الماكينات العمل مع اللاعب من أجل المشاركة أمام الدنمارك.

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن روديجر لن يتمكن من المشاركة أمام الدنمارك، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وكان من المتوقع عودته للتدريبات يوم الجمعة، ولكن اللاعب تعافى بشكل سريع.