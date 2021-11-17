منبوذ برشلونة يطرد من المنتخب بسبب التدخين

طُرد الدولي البوسني ميراليم بيانيتش من منتخب بلاده لأسباب تأديبية، خلال معسكر الفريق الأخير بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بقطر.

البوسنة خسرت من فنلندا بثلاثية مقابل هدف ثم أمام أوكرانيا، لتودع تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال وتفقد فرصة المشاركة في قطر 2022.

بيانيتش شارك في خسارة فريقه، لمدة 66 دقيقة، قبل أن يخرجه المدرب إيفايلو بيتيف وسط صافرات استهجان ضده والأداء السيء له.

ما السبب وراء ذلك؟





صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت بأن بيانيتش تم طرده من المعسكر بعد مباراة فنلندا لأسباب تأديبية، بعدما ضُبط اللاعب وهو يدخن ويشرب الكحول قبل ليلة من مواجهة فنلندا.

ومن جانبه، أصدر اتحاد كرة القدم في لبوسنة بيانًا يوضح من خلاله القرار، ولكنهم حذفوه بعد دقائق قليلة لأسباب غير معروفة.

بماذا أفاد البيان المحذوف؟





بحسب "ماركا" فإن إيفايلو، مدرب المنتخب تحدث مع بيانيتش وأوضح له سبب خروجه وأبلغه بقرار طرده، وتفهم اللاعب الأمر، وأكد أنه نادم على موقفه.

وحسب الصحف المحلية في البوسنة فإن التحقيقات جارية حتى الآن حول العقوبة التي قد يتلقاها بيانيتش.

الجدير بالذكر أن اللاعب غاب بالفعل عن مواجهة أوكرانيا أمس الثلاثاء والتي انتهت بخسارة البوسنة هدفين مقابل لا شيء.

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