منافس لابورتا يكذبه: برشلونة لا يستطيع شراء نيكو ويليامز!

الأمر بات شبيهًا بمسلسل ممل..

يختلف مرشح رئاسة برشلونة السابق فيكتور فونت مع الرئيس الحالي للنادي الكتالوني جوان لابورتا حول إمكانية ضم نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو.

تبدو الأمور معقدة في الوقت الراهن، برشلونة الذي يقول رئيسه إنه يستطيع دفع الشرط الجزائي في عقد ويليامز البالغ 60 مليون يورو، لا يستطيع إقناع ويليامز بترك بيلباو وسط ضغط المقربين منه وخاصة شقيقه إينياكي.

فيكتور فونت لا يرى أن هذا هو المبرر، تحدث في مقابلة لصحيفة "ذا أثليتك" مؤكدًا أن برشلونة لا يملك الملاءة المالية لضم نيكو ويليامز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال: "أتمنى أن نتمكن من التوقيع مع نيكو ويليامز لأن هذا هو ما نحتاجه، لقد قال الرئيس إن ذلك ممكن، لكن هذا غير صحيح، لا يمكن القيام بذلك اليوم، نأمل أن يكون ذلك ممكنا غدا".

وأردف: "مجلس الإدارة يريد أن يحلم ويصدق ما يقوله لنا، المشكلة أنهم أخبرونا مرات سابقة أن الأمور على ما يرام وسنتعاقد مع اللاعبين، وفي كل عام يمر تسقط مصداقيتهم، وإذا لم تتحقق وعودهم هذا الصيف، فسوف تتراجع المصداقية أكثر من ذلك".

كما انتقد فونت من جديد سياسات النادي الاقتصادية في الوقت الراهن، خصوصًا ما يتعلق ببيع استوديوهات برشلونة وكل ما يتعلق بعقد "نايكي" المثير للجدل، قائلًا إنه لا يدعم أي صفقات من شأنها عدم جلب الأرباح على المدى المتوسط والقصير فضلًا عن المدى الطويل.