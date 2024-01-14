"فشلتم فيما نجحت به أنا!" .. منافس أنمار الحائلي السابق يهاجم إدارة الاتحاد

أتته الفرصة لاستعراض ما كان يعده للاتحاد حال فوزه في الانتخابات!

SHAHID

مع تعيين الإسباني رامون بلانيس؛ مديرًا رياضيًا لنادي الاتحاد السعودي، خرج وليد الشهري؛ منافس أنمار الحائلي السابق على رئاسة النادي الجداوي، مستعرضًا إحدى الإنجازات التي كانت في انتظار العميد حال فوزه في سباق الرئاسة.

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الشهري كان قد تقدم بأوراق ترشحه على رئاسة النادي الجداوي في يونيو الماضي، لكن اللجنة العامة للانتخابات قامت باستبعاد قائمته بالكامل، بداعي عدم استيفاء شروط الترشح، ليفوز بعد ذلك الحائلي برئاسة المؤسسة غير الربحية للنادي بالتزكية.

وفي سبتمبر الماضي، تقرر أن يتم تعيين البرتغالي دومينجوس سواريز دي أوليفيرا رئيسًا تنفيذيًا للنادي، وقبل أيام قليلة، تواصل التعاقد مع الكوادر الأجنبية بضم رامون بلانيس.

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لكن خطوة بلانيس، دفعت الشهري لانتقاد إدارة الحائلي، مؤكدًا أنه كان قد وقع اتفاقية تعاون مشترك مع نادي بنفيكا في مارس الماضي، لكن خسارته في الانتخابات حالت دون تفعيلها، مستغربًا عدم اتخاذ الإدارة الحالية خطوة الشراكة مع الأندية الأجنبية بعد.

وكتب الشهري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "23 مارس 2023 اجتمعت مع نائب رئيس بنفيكا/ فيرناندو تافاريس، ومستشار الاستثمار/ هوقو ريبيرو، لإقرار مسودة إتفاقية الاستثمار والادارة مع نادي الاتحاد، على أن تنفذ في حال الفوز في الانتخابات السابقة.

"تذكرت ذلك وأنا أقرأ التفاؤل اللا متناهي للجمهور بعد التعاقد مع المدير الرياضي الاسباني، وكأن حضوره يعني نهاية مشاكل الاتحاد، هذا التفاؤل ربطته باستبشاري قبل أشهر عندما تم تعيين الرئيس التنفيذي للشركة، والذي الى الآن لم يتم توقيع اتفاقية واحدة مع أي نادي عالمي، على الاقل مع الفريق السابق للرئيس التنفيذي "بنفيكا" والذي نجحنا نحن في الاتفاق معهم رغم أننا خارج النادي".

يذكر أن الاتحاد يمر بفترة فنية سيئة فبعد وداع كأس العالم للأندية السعودية 2023 من الدور الثاني بالهزيمة أمام الأهلي المصري، يقبع حاليًا في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة بعد مرور 19 جولة من الموسم.

SHAHID