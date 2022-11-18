منافس السعودية | ضربة ثنائية قاسية للأرجنتين قبل انطلاق كأس العالم

المدرب ليونيل سكالوني في مأزق

صدمة قوية تعرض لها المنتخب الأرجنتيني قبل إقامة بطولة كأس العالم بقطر، بعد خروج الثنائي نيكولاس جونزاليس جناح فيورنتينا وخواكين كوريا مهاجم إنتر من قائمة الفريق.

الحساب الرسمي للأرجنتين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد تعرض الثنائي للإصابة خلال تدريبات الفريق استعدادًا للمباراة الأولى أمام السعودية بالجولة الأولى.

ومن جانبه اختار المدرب ليونيل سكالوني أنخيل كوريا لاعب وسط أتلتيكو مدريد بدلًا من جونزاليس، ولكنه لم يقم باختيار البديل الآخر حتى الآن.

ويأتي غياب خواكين كوريا مهاجم فريق إنتر الإيطالي عن الأرجنتين بمثابة الضربة القاسية، بسبب تألق اللاعب مع الفريق خلال مشاركاته الدولية، بتسجيله 4 أهداف في 19 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

يذكر أن الأرجنتين تقع بالمجموعة الثالثة بالمونديال، وتلعب مباراتها الأولى ضد السعودية، قبل مواجهة المكسيك ثم تخوض مواجهة أخيرة بدور المجموعات مع بولندا.