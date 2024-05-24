منافسة أوروبية شرسة للتعاقد مع سعود عبدالحميد .. وأول تحرك من الهلال!

أحد أفضل المواهب السعودية في السنوات الماضية..

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اشتعلت منافسة أوروبية شرسة؛ للتعاقد مع سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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وخلال الأيام الماضية.. أكد الإعلامي الرياضي رود جاليتي، عن عرض من نادي تولوز الفرنسي، إلى مجلس إدارة الهلال؛ للتعاقد مع سعود.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم السبت، دخول نادي باناثانيكوس اليوناني، في منافسة مع تولوز؛ لحسم صفقة الظهير الأيمن الهلالي.

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الصحيفة أشارت إلى أن الفريق اليوناني، يريد التعاقد مع سعود عبدالحميد؛ ضمن خطة تعزيز صفوفه، قبل المشاركة في بطولة "الدوري الأوروبي"، الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

وأعلنت الصحيفة أن إدارة نادي الهلال، قررت الاجتماع مع اللاعب، بعد نهاية مباراة الفريق الأول أمام النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، من أجل حسم مستقبله نهائيًا؛ خاصة أنه سيدخل الفترة الحرة من عقده، في يناير القادم.

جدير بالذكر أن سعود البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى الهلال في يناير 2022، قادمًا من نادي الاتحاد؛ حيث لعب 112 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، مسجلًا خلالها 5 أهداف وصانعًا 18 آخرين.

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