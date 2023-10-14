مل من تلاعبهم .. الشيخ جاسم يبلغ مانشستر يونايتد بقراره الأخير!

الشيخ جاسم يحسم موقفه النهائي من شراء مانشستر يونايتد....

اتخذ الشيخ جاسم بن حمد، رجل الأعمال القطري، موقفه النهائي من شراء فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وارتبط الشيخ جاسم بن حمد، بشراء الفريق الإنجليزي، ودخل في منافسة مع رجل الأعمال جيم راتكليف، لشراء أسهم الشياطين الحمر، في ظل رغبة عائلة جليزر، مالكة النادي في بيعه.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فإن الشيخ جاسم بن حمد، قرر الانسحاب من الصفقة، بعد نقاشات طويلة في الأيام الماضية مع الجليزر.

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وكشف رومانو في تقرير أن الشيخ جاسم، كان قد قدم عرضًا ضخمًا لشراء النادي، مع تسوية كافة الديون القديمة، بالإضافة إلى أن عرضه إلى عائلة الجليزر كان سيكون نقدًا.

وفي سياق متصل كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن جيم راتكليف اقترب من الاستحواذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد، وسيتم حسم الأمر بشكل نهائي في اجتماع إدارة مانشستر يونايتد الأسبوع القادم.