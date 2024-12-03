مليون يورو يوميًا .. برشلونة يرفض تفعيل شرط جزائي "جنوني" لـ3 أسباب منطقية

لابورتا يريد نهاية مثالية

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، لن تفعل بند الشرط الجزائي في تعاقده مع شركة ليماك التركية، المُكلفة بتطوير وتوسعة ملعب "كامب نو".

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، يمنح برشلونة الحق في الحصول على مليون يورو، كتعويض عن كل يوم تأخير في الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التطوير، علمًا بأن الموعد المتفق عليه كان 29 نوفمبر الماضي، تزامنًا مع احتفال برشلونة بالذكرى 125 لتأسيسه.

وقالت الصحيفة: "نادي برشلونة لن ينفذ هذا البند لأسباب مختلفة. الأول هو أن مجلس الإدارة سعيد للغاية بكيفية تقدم الأعمال منذ أن بدأت شركة ليماك في العمل خلال عام 2022، وبالعلاقة القائمة على الثقة التي نشأت بين الطرفين، حيث أظهرت الشركة احترافًا مثاليًا وحظيت بثقة الإدارة".

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وأضافت: "السبب الثاني هو أنه رغم وجود هذا البند في العقد، فإن المحكمة ستأخذ في اعتبارها أيضًا التأخير في التصاريح التي كان على النادي الحصول عليها خلال المراحل المختلفة من البناء. ولم يكن قادرًا دائمًا على الوفاء بالمواعيد النهائية".

وتابعت: "السبب الثالث هو أن برشلونة لا يريد تشويه العلاقة القائمة مع الشركة من أجل نهاية سعيدة للأعمال في ملعب كامب نو، إذ أن الدخول في علاقة متوترة مع ليماك الآن سيكون استثمارًا سيئًا للمستقبل، يمكن أن يعرض التطوير النهائي للأعمال للخطر".

وأشارت "سبورت"، إلى أن برشلونة يدرس الآن خيار الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول نهاية فبراير، على الرغم من استبعاد هذا الاحتمال عمليًا ونظريًا، حيث تحتاج ليماك فترة أطول بكثير لإحراز تقدم كبير في الأعمال، ويتوقع أن يستمر ذلك حتى سبتمبر المقبل، وبهذه الطريقة سيشهد ملعب كامب نو تقدمًا كبيرًا".