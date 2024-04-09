بأقل من مليار يورو .. باريس سان جيرمان يخطط للاستيلاء على مستقبل برشلونة!

نصيحة تشافي مُهددة بسبب الأزمة المالية

لم يفقد باريس سان جيرمان، الأمل في التعاقد مع جافي لاعب برشلونة، رغم الشرط الجزائي الضخم في عقده مع النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يضع اللاعب الدولي الإسباني كهدف أساسي لضمه لإحداث ثورة في خط وسط الفريق الباريسي.

لكن التوقيع مع جافي (19 عامًا) لن يكون بالأمر السهل على أبطال فرنسا، خصوصًا أن برشلونة يرفض التفريط في لاعبه الشاب الذي يعتبر من الأصول الثمينة للبارسا.

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ويرتبط جافي بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2026، يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو (858 مليون جنيه إسترليني).

وأوضحت "ليكيب"، أن الطريق الوحيد أمام باريس سان جيرمان للتعاقد مع جافي، هو المشاكل المالية المستمرة لبرشلونة، حيث سيوفر بيع بعض نجوم الفريق سيولة مالية تساعد إدارة جوان لابورتا على البناء من جديد.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن المدرب تشافي هيرنانديز طالب إدارة برشلونة بالقتال بشدة لضمان عدم السماح لجافي بالمغادرة، حيث يعتبره من الأعمدة الأساسية في الفريق والتي يمكن البناء عليها للمستقبل.

وقال تشافي في هذا السياق، خلال تصريحات سابقة: "جافي يجب أن يبقى، يجب أن يكون أحد قادة الفريق في المستقبل. نحن نتحدث دائمًا عن الرحيل، لكن جافي يجب أن يكون مستقبل برشلونة".