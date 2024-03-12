"أنا ملك الملوك" .. زلاتان إبراهيموفيتش ينضم لأساطير كأس العالم بإعلان تشويقي مثير!

أسطورة ميلان يسلم البطل مليون دولار

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أسطورة ميلان وإنتر وبرشلونة السابق، انضمامه إلى كبار النجوم المروجين لبطولة "كأس العالم للملوك".

وتقام هذه البطولة بمشاركة 32 فريقًا - 10 من إسبانيا، و10 من الأمريكتين و12 ضيفًا أجنبيًا، بينما أكد فريق FURIA FC، الذي يضم الهداف التاريخي للبرازيل نيمار ضمن تشكيلته، حضوره بالفعل، ويكون كل فريق مكونًا من 7 لاعبين فقط.

ونشرت الحسابات الرسمية لبطولة كأس العالم للملوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتقديم إبراهيموفتيش، كرئيس للبطولة التي تقام في المكسيك 2024.

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وقال إبراهيموفيتش في مقطع تقديمه: "على مدار مسيرتي فزت بأكثر من 30 لقبًا، سجلت أكثر من 500 هدف، ولا يوجد أحد لا يعرف اسمي، أنا لا أفتقد كرة القدم، كرة القدم هي التي تفتقدني، أنا الأفضل، أنا ملك الملوك".

وسيسلم النجم السويدي جائزة نقدية بقيمة مليون دولار للبطل في المكسيك، حيث ينضم أسطورة ميلان إلى جيرارد بيكيه ونيمار وسيرجيو أجويرو في مشروع النخبة.

يذكر أن الأسطورة السويدية كان قد أعلن اعتزاله في الموسم الماضي بقميص العملاق ميلان، بينما يشغل حاليًا دور المستشار الرياضي في سان سيرو.