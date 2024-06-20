"ملكية" مانشستر يونايتد تحرم برشلونة من الحصول على 8 ملايين يورو!

ضربة قوية للعملاق الكتالوني

ضربة قوية تلقاها نادي برشلونة الإسباني، بسبب فشل صفقة انتقال جان كلير توديبو من نيس الفرنسي إلى مانشستر يونايتد.

توديبو سبق له اللعب لبرشلونة قبل أن يرحل عن النادي الكتالوني، ليُعيد اكتشاف نفسه من جديد مع نيس، وهو الأمر الذي لفت أنظار الشياطين الحمر، ودفعهم لمحاولة التعاقد معه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن برشلونة كان على وشك الحصول على 8 ملايين يورو من هذه الصفقة، بسبب أحد الشروط الموجود في عقد بيع اللاعب، في خطوة مشابهة لما حدث مع شادي رياض عند انتقاله من ريال بيتيس إلى كريستال بالاس.

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ولكن صفقة انضمام توديبو إلى مانشستر فشلت، بسبب حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لهذه الخطوة، لأن نيس ويونايتد سيلعبان معًا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وكلا الناديين مملوكان بشكل جزئي لشركة "INEOS" من خلال السير جيم راتكليف.

ويأتي ذلك بسبب عدم سماح الاتحاد للأندية المملوكة لنفس المؤسسة، والتي تلعب في نفس البطولة، بالقيام بأي أعمال تجارية متبادلة.

وهو الأمر الذي سيحدث كذلك مع جيرونا ومانشستر سيتي، بسبب تواجدهما معًا في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.