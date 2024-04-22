"ملعب لا يليق!" .. استياء في الإمارات من "المملكة أرينا" قبل مواجهة الهلال والعين

جدل من نوع آخر قبل المباراة المصيرية بين الهلال والعين على استاد المملكة أرينا..

رغم الاحتفالات التي أقامها الهلال السعودي وجماهيره بعد تسليم هيئة الترفيه لاستاد "المملكة أرينا" للنادي للانتفاع به خلال السنوات المقبلة إلا أن الملعب لم يلق استحسان الإماراتيين قبل مواجهة العين.

الزعيم السعودي من المقرر أن يستضيف نظيره الإماراتي غدًا الثلاثاء، على استاد المملكة أرينا، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقبيل المباراة، بدأت الحسابات الإماراتية تداول فيديوهات لـ"المملكة أرينا"، كحساب "كرة الإمارات" الذي علق مستغربًا: "تعتبر صالة رياضية مغطاه، تشبه صالات كرة السلة واليد والطائرة!!!!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الصحفي الإماراتي محمد حمد انتقد الملعب في كل شيء وليس فقط كونه صالة مغطاه، فاستغرب المساحة وجودة أرضية الملعب، مؤكدًا أن الهلال يستحق ما هو أفضل منه.

حمد كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا يليق بمستوى الحدث!، لقطات من الملعب تُظهر بعض العيوب المتعلقة بمساحة الملعب وسوء حالة الأرضية.

"مساحة الملعب الصغير: قد يؤثر ذلك على حركة اللاعبين، حيث تكون المساحات المتاحة للعب محدودة، مما يجعل اللعب يتركز في منتصف الملعب ويقلل من الفرص الإبداعية".

وأضاف: "حالة أرضية الملعب السيئة: هذه الحالة تعيق حركة الكرة وتجعل التحكم بها صعباً، مما يزيد من احتمال وقوع إصابات بين اللاعبين".

الصحفي الإماراتي اختتم: "في اعتقادي الشخصي، الهلال يستحق ملعب افضل من المملكة أرينا بمراحل، سوا من ناحية السعة الاستيعابية او جودة الارضية واتساع الملعب. مثل هذه الملاعب الغير مخصصة لكرة القدم، تؤثر على جودة المباريات والفرق المتعودة على اللعب في افضل الملاعب على مستوى العالم".

وبعدما تعرض حمد للهجوم من قبل جماهير الهلال، أكد أن حديثه فُهم بشكل خاطئ، مستعرضًا المعايير الدولية للملاعب المعتمدة، وموضحًا: "للأسف البعض فسر الطرح بشكل خاطئ، كنت أعني أن الهلال كنادٍ كبير، يستحق ملعبًا أفضل بكثير من ناحية مساحة اللعب وعدد الجماهير، لأن الأندية الكبيرة تستحق ملاعب عالمية بسعة عالية تفوق 25 ألف مشجع ومساحة لعب أعلى".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بفوز العين برباعية مقابل هدفين، ليكسر سلسلة انتصارات الهلال التي استمرت لـ34 مباراة متتالية.