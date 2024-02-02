"مكانه في المتحف" .. لابورتا يترك القرار لميسي ويكشف عن تطور صادم يخص السوبرليج وبرشلونة!

جوارديولا يحترم كلمته دائمًا...

طالب جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الفائز في المزاد المنتظر لعرض "منديل ميسي" للبيع، بتسليمه إلى النادي الكتالوني، كونه أحد العلامات التاريخية في النادي ويجب وضعه في المتحف الخاص به.

وأكد لابورتا، في حوار نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ناديه لن يدخل في أي مزاد، وذلك بعد الجدل المثار حول عرض المنديل الشهير الذي يحمل أول عقد بين برشلونة وليونيل، في مزاد علني للبيع خلال شهر مارس المقبل، فيما اكتفى بنفس الرد المعتاد عند سؤاله عن موعد تكريم ميسي، قائلًا: "سيكون التكريم عندما يريد ليونيل".

وفجر لابورتا مفاجأة تتعلق بموقف برشلونة من دوري السوبرليج، قائلًا: "البطولة إذا لم تقام في الموسم المقبل فستكون في التالي، وإذا لم يسر الأمر كذلك فسأعيد التفكير في كل شيء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "بالنسبة لي، أشعر بعدم الارتياح من عدم تأييد الإنجليز. الأمر غريب، أنت تقدم عرضًا لنادٍ، فقط للمشاركة تقول له أنه سيربح 100 مليون يورو، وهذا لا يمكن أن يجنيه أي نادٍ حتى لو فاز بدوري أبطال أوروبا".

وتطرق رئيس برشلونة للحديث عن لاعبي الفريق، قائلًا: "ديكو يعمل من أجل حسم مصير جواو كانسيلو وجواو فيليكس وضمهما نهائيًا، لن نفرط في أي لاعب الآن، مع نهاية الموسم سنرى، لكن اليوم جميعهم غير قابلين للبيع، نحن لن نتخلى عن الدوري ونريد القتال على لقب دوري أبطال أوروبا".

وختم: "التعاقد مع جوارديولا؟ إنه مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي وما أعرفه عنه أنه شخص يلتزم دائمًا بعهده. لا أفكر في الاستقالة، لدي مسؤولية وأقدر كوني رئيسًا لبرشلونة أكثر من أي وقت مضى، ولا أفكر الآن في موقفي ن الترشح مرة أخرى".