"مكالمة زيدان أضاءت وجهه" .. زوجة ألفونس أريولا تروي قصة إنقاذ ريال مدريد له

كيف أنقذ ريال مدريد أريولا من باريس سان جيرمان؟

روت ماريون أريولا زوجة ألفونس أريولا حارس مرمى وست هام الحالي، قصة إنقاذ ريال مدريد له في أصعب المواقف التي مر بها عبر تاريخه.

وقالت ماريون خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان": "هناك أشياء لا يعرفها الناس عن زوجي، لدي ذاكرة صعبة للغاية، وعندما وقف لريال مدريد كنت سعيدة جدًا، ولكن الطريقة التي تم بها كل شيء كانت صعبة للغاية".

وأضافت: "كان رايولا وكيل أعمل أريولا في هذا الوقت، وهو الذي أخبره بأنه سيذهب إلى ريال مدريد، وأخبره قادة باريس سان جيرمن وقتها بأنهم سيبحثون عن حارس آخر حال عدم ذهابه إلى مدريد".

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زوجة أريولا تابعت: "زوجي قضى الليل مهمومًا وينظر إلى الإيجابيات والسلبيات، ولكن من سيقول لا لمدريد، وفي الصباح تلقى مكالمة من زين الدين زيدان، وهي المكالمة التي أضاءت وجهه، لأنه كان سعيدًا جدًا بها".

ويتواجد ألفونس أريولا حاليًا مع منتخب فرنسا الذي يُشارك في يورو 2024 المقام في ألمانيا، حيث يتواجد كحارس بديل للأساسي مايك ماينان.