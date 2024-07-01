بعد مكالمة تركي آل الشيخ وعرض بزيادة 400% .. نجم الزمالك يكشف شرطه الوحيد للرحيل إلى السعودية!

نجم الزمالك يؤكد وصول عرض من الشباب..

كشف أحمد سيد زيزو، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، عن تلقيه مفاوضات من قِبل أندية سعودية، من أجل الاحتراف في دوري روشن للمحترفين.

ويعد زيزو أحد اللاعبين البارزين في صفوف الزمالك المصري، منذ انضمامه في يناير 2019، قادمًا من موريرينسي البرتغالي، حيث شارك اللاعب في 228 مباراة بقميص الفارس الأبيض، سجل خلالها 75 هدفًا وصنع 63 تمريرة حاسمة، كما توج مع الفريق بلقب الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر المصري، كأس الكونفدرالية الإفريقية (مرتين)، كأس السوبر الإفريقي، فيما يرتبط اللاعب بعقد حتى صيف 2025.

وقال زيزو، عبر برنامج "الكورة مع فايق"، "تلقيت اتصالًا من المستشار تركي آل الشيخ، أثناء تواجدي في البرتغال، وكنا في معسكر يوم المباراة، وكان معي ممدوح عيد، وكيل اللاعبين، فأخبرني بأن المستشار يريد التحدث معي، والذي قال لي إنه يريد التعاقد معه في الوحدة، وكان صاعدًا حديثًا لدوري المحترفين، وأضاف أنه سيحضر الحارس محمد عواد، وكنت مرحبًا بالعرض".

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واعترف زيزو بأن الزمالك تلقى عرضًا من نادي الشباب، للتعاقد معه، مع بداية الموسم الجاري، مقابل 7 مليون دولار، مع إضافات تصل بالعرض إلى 12 مليون، مضيفًا أن الراتب الذي كان معروضًا عليه، زائدًا عن الرقم الذي يتقاضاه مع الزمالك بنسبة 400%.

وأضاف زيزو أنه تلقى عرضًا سعوديًا آخر في الوقت الحالي، إلا أنه لا ينوي الرحيل عن الزمالك، إلا في حالة واحدة، وهو أن يخرجه من أزمة، موضحًا "إذا كان الزمالك يعاني من مشكلة مادية، ويحتاج إلى قيمة الصفقة، فسأرحل عن الفريق، وسأعود إليه بعد عامين أو ثلاثة، لأنني أتمنى أن أكون الهداف التاريخي للزمالك".