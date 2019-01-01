مكافأة للاعبي الزمالك عقب الفوز على بترو أتليتكو

الزمالك حقق فوزاً هاماً في مشواره بالكونفدرالية على حساب الفريق الأنجولي

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافأة للاعبي فريقه، وذلك عقب الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي، في الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك فوزه الأول بدور المجموعات من الكونفدرالية، وكان على حساب بترو أتليتكو بهدف نظيف في الجولة الرابعة من البطولة.

وأوضح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الفريق، أن رئيس النادي أجرى اتصالاً هاتفياً عقب المباراة، وطلب صرف مكافأة قيمتها 50 ألف جنيهاً لكل لاعب، عقب الفوز.

صاحب هذا المقهى يغرّد خارج السرب 😂 pic.twitter.com/s8HSXKjHC6 — جول مصر (@goaleg) March 3, 2019

وبعد فوز اليوم وصل الفارس الأبيض إلى النقطة الخامسة، في وصافة المجموعة بشكل مؤقت في انتظار نهاية مباراة نصر حسين داي الجزائري وجور ماهيا الكيني.

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الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة جور ماهيا في الجولة القادمة بمصر، قبل ان يختتم دور المجموعات أمام الفريق الجزائري خارج القواعد.