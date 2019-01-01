فيديو - هدف السومة "الخرافي" يتصدر الأفضل في الجولة الـ22 من الدوري السعودي

السومة وجيوفينكو ورمارينيو الأفضل في الجولة الـ22

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اختارت اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأهداف الأفضل في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر هدف عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، ترتيب الأهداف الأفضل في الجولة بعد تسجيله عن طريق ضربة خلفية مزدوجة خرافية.

وتعادل السومة بالهدف للأهلي في مرمى جيرانهم الاتحاد، في ديربي جدة، والذي انتهى بهدف لكل فريق أول أمس الجمعة، وجاءت ردود أفعال رائعة على هدف السوري.

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وجاء هدف الإيطالي جيوفينكو، مهاجم الهلال السعودي في مرمى الفيصلي، الذي خطف به الثلاثة نقاط للزعيم في المركز الثاني ضمن أفضل أهداف.

وتواجد هدف رومارينو، لاعب اتحاد جدة في مرمى الأهلي في المركز الثالث، بعد رأسية رائعة في مرمى العويس تقدم بها للعميد وقتها.