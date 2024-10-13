مكافأة ضخمة .. الملايين تنتظر لاعبي المنتخب السعودي حال التأهل إلى كأس العالم 2026

السعودية تواجه البحرين الثلاثاء في "مباراة تصحيح المسار"..

كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن مفاجأة ضخمة تنتظر لاعبي المنتخب السعودي، حال النجاح في التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، مضيفًا أن اللاعبين يملكون حافزًا كبيرًا لتحقيق ذلك الإنجاز الكبير.

ويستعد المنتخب السعودي، لملاقاة البحرين، الثلاثاء المُقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال جستنيه، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، إنه يملك معلومة مؤكدة، بأنه في حالة التأهل إلى مونديال 2026، فإن كل لاعب سيحصل على مكافأة قدرها 5 ملايين ريال.

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وتحدث جستنيه عن قرار الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، باستدعاء علي مجرشي، ظهير الأهلي، ليحل بديلًا لسعود عبد الحميد، الذي تأكد غيابه عن مباراة البحرين للإيقاف، قائلًا إنه خيار جيد جدًا وقد تأخر كثيرًا، فهو لاعب يمتلك الإصرار والعزيمة والحماس، معربًا عن أمله في الحضور الجماهيري، وأن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية في مواجهة الثلاثاء.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع إندونيسيا (1-1)، في الجوهرة المشعة، ثم الفوز على الصين (2-1)، في داليان، والخسارة أمام اليابان (0-2)، بجدة، في أولى 3 جولات من التصفيات.